Presos do mensalão têm indulto de Páscoa Dois condenados por envolvimento no mensalão - o ex-deputado João Paulo Cunha e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares - deixaram nesta quinta-feira (17) a cadeia e passarão o feriado prolongado em casa. Os dois voltarão na terça-feira (dia 22) ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em Brasília, onde cumprem pena. Nesta quinta-feira, os dois deixaram a prisão cedo para trabalhar. Delúbio Soares trabalhou durante todo o dia na Central Única dos Trabalhadores (CUT).