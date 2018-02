Presos do mensalão recebem novas visitas O deputado Zezéu Ribeiro (PT-BA) esteve no início da tarde desta sexta-feira, 22, com José Dirceu, Delúbio Soares, Romeu Queiroz e Jacinto Lamas no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Mais cedo, o ex-deputado Carlos Abicalil também visitou alguns dos presos do processo do mensalão. A visita ocorre um dia depois de o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ter recomendado à diretoria do presídio isonomia no tratamento de todos os detentos. Pelo entendimento do juiz da Vara de Execuções Penais, parlamentares têm livre acesso ao complexo. Contudo, a regra não se aplica a ex-parlamentares.