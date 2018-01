Presos acusados de desviar verbas de órgão do Governo do DF Cerca de 100 policiais federais prenderam na manhã desta terça-feira, em Brasília, acusadas de desviarem verbas no Instituto Candango de Solidariedade (ICS), órgão do Governo do Distrito Federal. As prisões fazem parte da Operação Candango, da Polícia Federal (PF). A operação começou às 6 horas para cumprir 13 mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão. Entre os presos estão o ex-presidente do instituto, Ronan Batista de Souza, e o atual presidente da entidade, Lázaro Severo Rocha. Também foram presos diretores, empresários, advogados e pessoas ligadas ao grupo. Eles são acusados de desvio de verbas do ICS, principalmente de recursos destinados ao Programa de Higiene Oral para Famílias de Baixa Renda. A operação é coordenada pelo Ministério Público do Distrito Federal, que só deve se manifestar no final da tarde. As informações são da Agência Brasil.