Presos 12 acusados de fraudar licitações em Campinas O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e a polícia informaram, no fim desta manhã, que já foram presos 12 envolvidos no suposto esquema de fraudes em licitações da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (Sanasa), companhia de Campinas, no interior paulista. A operação começou por volta das 6 horas e cumpre 20 mandados de prisão.