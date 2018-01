Preso vice de Manaus por suposta ligação com tráfico O vice-prefeito de Manaus, Carlos Souza (PP), foi preso no final da tarde de ontem acusado do crime de associação para o tráfico de drogas. A detenção foi decretada pelo juiz da 2ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute), Mauro Antony. A força-tarefa prendeu ainda o policial militar Wellington Mateus no município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros da capital amazonense. A ex-produtora do Programa Canal Livre Vanessa Lima também teve a prisão decretada, mas não havia sido encontrada até o fim da tarde de ontem.