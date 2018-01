Preso suspeito da morte de deputado A polícia de Cuiabá, no Mato Grosso, prendeu no domingo Júlio Carlos de Oliveira, principal suspeito do assassinato do deputado estadual paranaense Tiago de Amorim Novaes (PTB). Segundo a Polícia Civil paranaense, o preso deverá ser transferido para o Paraná para ser interrogado. Oliveira fugiu da cadeia pública de Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, no dia 3 de dezembro. O deputado foi morto a tiros quando saía do prédio onde morava, em Cascavel, na noite do dia 18 de dezembro. O suspeito foi reconhecido a partir de informações enviadas pela Central de Inteligência da Polícia Civil do Paraná. Oliveira não ofereceu resistência e alegou estar na casa de uma tia desde o dia 16 de dezembro. O irmão de Júlio, Marcos André de Oliveira, foi preso no oeste paranaense, também no domingo, a pedido do delegado responsável pela investigação. Ele teria planejado e financiado a fuga do irmão da cadeia. No mesmo dia também foi detido o investigador da Polícia Civil João Adão Sampaio Schissler. Ele teria sido acusado pelo presidiário Adelar Proença de ser o mandante da morte do traficante Abelino de Jesus Oliveira. Antes, Proença, que matou Abelino, havia levantado a suspeita de que o deputado encomendara o crime. A polícia investiga se as mortes de Abelino e do deputado apresentam ligação.