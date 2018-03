Preso presidente do PR em SC sob suspeita de estupro O presidente do Partido da República (PR) em Santa Catarina, Nelson Goetten de Lima, foi preso na tarde de ontem acusado de estupro e aliciamento de menores, crimes que ele nega ter cometido. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, Lima é suspeito de ter abusado de pelo menos duas adolescentes, uma de 14 anos e outra de 16 anos. Informações iniciais apontam que os crimes eram praticados desde 2009.