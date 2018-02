Preso policial rodoviário por fraude em concurso da Abin

O detido será indiciado, junto com mais sete suspeitos de integrar a quadrilha, por peculato, violação de sigilo funcional qualificado, formação de quadrilha, corrupção ativa e estelionato qualificado. No total, 14 pessoas são acusadas de comprar o gabarito para a prova, se beneficiando do esquema.

Uma delas é oficial de inteligência da Abin na ativa e a PF já pediu seu afastamento do cargo até o fim do caso. Os candidatos que compraram a prova responderão por estelionato qualificado e receptação. Este é o segundo agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) preso na operação. O policial Maurício Toshikatsu Iyda, da 6ª Superintendência Regional da PRF, já havia sido detido.

A Operação Tormenta investiga uma quadrilha que há anos fraudava diferentes concursos públicos. Em 12 de agosto a Justiça aceitou a primeira denúncia desencadeada pela operação e abriu um processo contra 37 suspeitos de participação na fraude contra a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizado em 28 de fevereiro deste ano.