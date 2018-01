Preso no dia da posse ex-prefeito acusado de homicídio O ex-prefeito de São Luís do Quitunde, Cícero Cavalcante (PMDB), foi preso hoje sob acusação de ser o mandante do assassinato de José Geraldo Renovado Serqueira, suplemente de vereador e líder comunitário na região, executado a tiros em outubro de 2007. Cavalcante estava para tomar posse hoje na prefeitura da cidade, distante 63 quilômetros de Maceió, no lugar de Jean Cordeiro (PP), que foi afastado por suposta corrupção eleitoral. Com a detenção, a posse deve ser suspensa.