Preso ex-coordenador do setor de lombadas eletrônicas no RS

SÃO PAULO - Está preso desde as 21 horas de sexta-feira, 18, em Tupanciretã (RS), cidade localizada a 395 quilômetros de Porto Alegre, no centro-norte do estado, Paulo Aguiar, ex-coordenador do Setor de Lombadas Eletrônicas e Radares do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) do Rio Grande do Sul.

O ex-funcionário do DAER teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Luís Felipe Paim Fernandes, da 5ª Vara Criminal de Porto Alegre, que acatou pedido feito pelo Ministério Público. Segundo o delegado José dos Santos Araújo, responsável pelo plantão da delegacia da cidade, Aguiar será transferido para o presídio de Júlio de Castilhos, a 350 quilômetros da capital.

O ex-servidor, que estaria envolvido em fraudes na licitação para instalação de 70 radares nas rodovias gaúchas, apresentou-se espontaneamente na delegacia após ficar ciente do mandado de prisão expedido pela justiça. Aguiar foi exonerado na segunda-feira, 14, após uma reportagem do programa "Fantástico", da TV Globo, apontá-lo como dono de uma empresa supostamente envolvida em direcionamento de licitações para instalar radares e lombadas eletrônicas.