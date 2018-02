Preso acusado de mandar matar vereador em SP Uma força-tarefa da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público Estadual (MPE) prendeu hoje o chefe do setor de Educação da Prefeitura de Analândia, Luiz Carlos Perin, de 44 anos, acusado de ser mandante do assassinato do vereador Evaldo José Nalin (PSDB), executado com sete tiros no dia 10 de outubro.