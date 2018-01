Preso 9º suspeito por morte de prefeito de Jandira-SP

O empresário foi detido em casa, onde policiais localizaram um revólver calibre e uma pistola. O delegado Zacarias Tadros, titular do Setor de Homicídios de Santana de Parnaíba e responsável pelas investigações, não informou qual a suposta participação de "Terra" no crime. O suspeito será ouvido.

O último suspeito preso havia sido Camilo Franco dos Santos, conhecido como "Nenê Camilo", de 27 anos, preso na noite do dia 5 de março em Santana de Parnaíba. Nenê é sobrinho do vereador Reginaldo Camilo dos Santos, o "Zezinho". Ele era procurado pela Justiça por crime de associação ao tráfico e continua preso na Cadeia Pública de Carapicuíba.

Crime

Wanderley Lemes de Aquino, ex-secretário de Habitação de Jandira, Sergio Paraizo e Anderson Muniz são apontados pela polícia como mentores da morte de Paschoalin, crime motivado por disputa de poder dentro da prefeitura e pelo qual foram negociados R$ 600 mil.

Aquino, segundo a polícia, já tinha um mandado de prisão contra ele por um suposto crime ocorrido em 2003. Quatro homens, sendo um deles um ex-policial militar, teriam sido os autores da execução. A polícia acredita que Braz Paschoalin foi assassinado porque se opunha a algumas irregularidades e crimes dentro da Prefeitura de Jandira.

Braz Paschoalin foi fuzilado na manhã de 10 de dezembro de 2010. No momento do crime, a vítima não utilizava um carro blindado, que naquele dia estava com um pneu furado. Ele saiu de casa no veículo do motorista, que também foi baleado quando ambos chegavam a uma emissora de rádio onde Braz participaria de um programa.