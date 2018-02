Preso 3º suspeito por morte de coronel torturador Apontado como um dos participantes da morte do coronel reformado do Exército Paulo Malhães, em abril, Rodrigo Pires foi preso na manhã desta quarta-feira por policiais da Divisão de Homicídios da Baixada (DHBF), na cidade de Japeri, na região metropolitana do Rio. Além dele, os irmãos Rogério Pires e Anderson Pires foram detidos acusados de participação no roubo de armas e dinheiro do sítio onde o militar morava, na zona rural de Nova Iguaçu.