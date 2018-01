Presídio abranda disciplina dos 42 integrantes do MLST Após várias reclamações de entidades de direitos humanos e de defesa de trabalhadores rurais, a administração do presídio de segurança máxima da Papuda abrandou a disciplina rígida aplicada aos 42 militantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) que continuam presos pela invasão e depredação das instalações da Câmara dos Deputados, há uma semana. Incomunicáveis e tratados a pão e água desde o episódio, eles receberam uma TV a cores e um rádio e puderam assistir ao jogo de estréia do Brasil na Copa. Ao todo, foram presos 582 militantes do MLST durante o quebra-quebra, sendo que 540 foram soltos na madrugada da sexta-feira para sábado e 42 permanecem recolhidos na Papuda, um presídio de segurança máxima. A seleção também contou com a torcida organizada até num acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) nos arredores de Brasília. Os acampados da fazenda Brasilândia substituíram as bandeiras vermelhas pela brasileira para contemplar o campo de futebol. Eles, porém, não foram os únicos.