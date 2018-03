Presidente visita Alencar na UTI O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou ontem o vice-presidente José Alencar, no Hospital Sírio-Libanês. Às 14h43, acompanhado do filho mais velho de Alencar, Josué Christiano, o presidente entrou na UTI do hospital e se aproximou do leito onde Alencar se recupera de cirurgia para retirada de tumores na região abdominal. "Oi Zé", saudou o presidente. Alencar apenas abriu os olhos. "Acho que, além da fortaleza que é o ser humano José Alencar, além da competência dos médicos que fizeram a cirurgia, eu acho que a mão de Deus está cada vez mais presente em toda cirurgia que ele faz", disse depois o presidente. "Acho que a recuperação do Zé Alencar, como nas outras vezes, será mais rápida do em qualquer ser humano comum porque a capacidade de reação que ele tem é extraordinária." Alencar ainda respira por aparelhos na UTI, mas os médicos decidiram ontem suspender a aplicação de sedativos. "O estado do vice-presidente é estável, a evolução está sendo muito boa, dentro do esperado", declarou o cardiologista Roberto Kalil Filho. "Foi suspensa a sedação com intuito de tirá-lo dos aparelhos." Kalil avalia que o vice-presidente conseguiu "superar satisfatoriamente" as primeiras 24 horas após a dramática intervenção em que perdeu parte do intestino delgado e do intestino grosso e dois terços do ureter. Ainda não há previsão para que ele deixe a UTI e retorne ao quarto. Boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês destaca que "o paciente mantém todos os sinais vitais normais, inclusive com bom funcionamento do rim". Alencar tem apenas um rim.