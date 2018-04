Presidente vai ao semiárido testar potencial eleitoral da ministra O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveita a viagem que fará hoje ao semiárido nordestino como laboratório para avaliar, no seu tradicional reduto eleitoral, a performance da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Com a "mãe" do PAC a tiracolo, ele sobrevoa um trecho das obras da ferrovia Transnordestina, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em Salgueiro, no sertão pernambucano. Às 10h30, com direito a sol de rachar, sobe a um palco armado na Praça da Matriz de Salgueiro para apresentar a ministra ao eleitorado local. Por volta de 15 horas, Lula e Dilma sobrevoam as obras da BR-101, também incluídas no PAC, no Recife. Amanhã, o presidente visita projeto de criação de peixes no porto da capital e, no início da tarde, vai a Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, onde lança uma linha de microcrédito do Banco do Brasil. Dilma não o acompanha na viagem ao Rio Grande do Norte. Assessores do governo avaliam que o comportamento "firme" de Dilma não será recebido como prepotência ou distância pelo eleitorado do semiárido, mas como o de uma "mãe" exigente e austera. O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, um dos assessores do presidente que mais conhecem o eleitorado nordestino, diz que, apesar da falta de experiência nas urnas, Dilma vai surpreender na região. Múcio avalia que os novos tempos no semiárido acabaram com a história de que os "machões" só votam em homens. "Ela é o rosto do trabalho; o nordestino é apaixonado por pessoas assim", afirma. "Ela não arrodeia, é direta, é um nome novo e não copia ninguém."