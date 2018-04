Presidente será entrevistado em programa da CNN Na segunda-feira, após discursar no seminário "Brasil: parceiro global na nova economia", em Nova York, o presidente Lula vai dar entrevista ao jornalista Fareed Zakaria, na CNN. O seu programa, GPS, é um dos mais respeitados da TV sobre questões internacionais. Tony Blair, Gordon Brown, Wen Jiabao, Al Gore e Stephen Harper (primeiro ministro do Canadá) foram alguns dos entrevistados de Zakaria, que é diretor da Newsweek International. Foi cogitado que Lula fosse ao Larry King Live, programa de maior audiência da CNN, com 1 milhão de expectadores. Mas Larry King adota um tom informal nas entrevistas, gosta de falar sobre assuntos pessoais, além de não usar tradutores. Chegou-se à conclusão de que o GPS seria um programa mais adequado.