Presidente recebe visita de amiga agora cedo Vilma Motta, viúva do ex-ministro das Comunicações e mentor do PSDB, Sergio Motta, chegou por volta das 10h30 no apartamento do presidente Fernando Henrique Cardoso, em Higienopólis, com flores, para Dona Ruth. Esta é a única visita feita ao presidente e Dona Rute agora pela manhã. O presidente deverá ir para o Rio de Janeiro, por volta das 19 horas, devendo ficar na casa de sua filha. O presidente não tem agenda para hoje.