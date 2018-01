Presidente reage "com o fígado", mas desiste de citar PT e Janot diretamente em nota contra Joesley

Em um tom inusual, o presidente Michel Temer reagiu "com o fígado" ao rebater a acusação de Joesley Batista, um dos donos do grupo J&F, de que o peemedebista é o líder da "maior organização criminosa do País". A nota dura e longa tinha 60 linhas, contra os poucos parágrafos que normalmente o Palácio do Planalto usa para esse tipo de resposta.

Para ajudar a balizar algumas das linhas do texto, o presidente se reuniu com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, entre outros interlocutores. Conversou também com seu advogado, Antonio Claudio Mariz. Segundo apurou o Estado, a ação de Temer contra Joesley será assinada pelo advogado do PMDB.

Indignação era o menor sentimento que o presidente Michel Temer demonstrava a auxiliares ao se deparar, na noite de sexta-feira, com a entrevista concedida pelo empresário. Temer, que saiu pouco antes das 18 horas do Planalto, na sexta-feira, bem mais cedo do que o costume, pensando que poderia ter uma noite um pouco menos conturbada do que todas as últimas, acabou sendo "atropelado", nas palavras de um interlocutor, pela divulgação das acusações.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o presidente e seus auxiliares é "inadmissível" que um "criminoso" que certamente pegaria "centenas de anos" de prisão pelas "pilhagens" cometidas durante o governo petista, que proporcionou ao grupo JBS virar a potência econômica que virou, sem ser "poupado" e "protegido" pelo Procurador Geral da República, Rodrigo Janot. Temer, não entanto, preferiu não citar explicitamente, mas apenas indiretamente o seu principal algoz. A percepção no Planalto é a de que o Ministério Público Federal vai usar as novas declarações de Joesley para embasar a denúncia que deve ser apresentada contra Temer nos próximos dias.

O presidente Temer e seus interlocutores não se cansam de repetir que a prova de que Joesley mente quando fala do presidente "é a própria fita", onde se pode ouvir que o empresário faz inúmeros pedidos a Temer, que não foram atendidos, e o presidente apenas ouve.

Outro ponto que deixou o presidente e seus assessores muito irritados é que Joesley "está posando de bonzinho", mesmo depois de continuar cometendo crimes após a gravação com o presidente, como os ganhos, que podem superar R$ 300 bilhões, que o grupo teve ao vender dólares e provocar prejuízos na venda de ações da empresa.

Temer também evitou citar diretamente o PT, preferindo dizer que o partido como governos anteriores. O presidente considera "inaceitável" que o Ministério Público não tenha buscado a origem dos privilégios de Joesley e seu grupo receberam, do governo, poupando o governo petista. Temer e seus interlocutores lembram que foi o PT quem "criou e alimentou o monstro" e agora, permanecem "protegidos impunemente" por Janot e todo o Ministério Público.

Mesmo com o novo bombardeio, o presidente Michel Temer decidiu manter a viagem para Rússia e Noruega, marcada para a próxima segunda-feira. Houve quem o tivesse aconselhado a desmarcar a viagem, porque poderia viajar fragilizado, mas Temer não quis. Entende que o tiroteio vai continuar e que esta é apenas mais uma batalha que ele terá de vencer. Ao viajar, o presidente quer demonstrar que "está trabalhando pelo País", para trazer investimentos e ajudar o País a crescer. O governo está convencido também que o adiamento da apresentação da denúncia contra ele é para provocar mais um desgaste a Temer, já que consideram que se isso só acontecer dia 26, o que pode culminar com a suspensão do recesso parlamentar de julho.