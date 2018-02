Presidente PSDB diz que Dilma não tem liderança

Guerra reivindicou ainda a paternidade da principal bandeira do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsa Família. De acordo com o tucano, o programa começou a ser criado no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). "Dizer ''nunca antes na história'' é uma fraude. Tudo é uma construção", afirmou Guerra, elogiando a atuação de Lula na área social.

Dutra respondeu com ironia: "Recebo com muita alegria esse elogio ao Bolsa Família, pena que seja um pouco tarde." O petista causou risos na plateia ao dizer que, quando o programa foi criado, houve um parlamentar aliado aos tucanos que reclamou de ter perdido o garçom de seu bar preferido no nordeste por causa do Bolsa Família. Segundo Dutra, o PT não tem a pretensão de dizer que criou sozinho projetos como o Bolsa Família.

Em seguida, Guerra defendeu a atuação do PSDB na vida política nacional: "Nas questões centrais do País nós não vacilamos nunca. O PT vacilou."