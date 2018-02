Presidente paraguaio se submete a exames médicos em São Paulo

Segundo boletim do hospital Sírio-Libanês, Lugo apresenta "boas condições clínicas". Ele passará a noite internado na unidade.

O presidente paraguaio, de 59 anos, está no Brasil desde domingo. Em agosto, ele foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin com envolvimento ósseo e desde então se submeteu a seis sessões de quimioterapia, alternadas entre Assunção e São Paulo.

Somente após dois anos, os médicos poderão declará-lo curado da doença.

(Por Hugo Bachega)