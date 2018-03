Presidente nacional do PT sofre crise hipertensiva Boletim médico divulgado hoje pelo PT, informa que o estado de saúde do presidente nacional do partido, José Eduardo Dutra, é estável. Ele deu entrada no Hospital de Base do Distrito Federal às 10h30 apresentando quadro de crise hipertensiva, segundo o boletim assinado pelo diretor-geral do Hospital, Dr. Luiz Carlos Shimin.