Presidente Lula é 3º mais bem avaliado na América Latina

O presidente Luiz Inácio LULA da Silva é o terceiro líder mais bem avaliado da América Latina, atrás apenas dos chefes de Estado da Colômbia, Álvaro Uribe, e da Costa Rica, Óscar Arias, segundo uma pesquisa divulgada neste domingo, 24, em Santiago. A presidente chilena, Michelle Bachelet, aparece em nono lugar, seguida dos líderes de Bolívia, Evo Morales, Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, e Venezuela, Hugo Chávez, de acordo com o centro de pesquisas Barómetro de las Américas, cuja enquete foi divulgada pelo jornal chileno "El Mercurio". Outros dados da pesquisa indicam que a percepção da democracia no Chile como melhor sistema de Governo é apoiada por 69,5% dos consultados, número inferior aos 75,1% de chilenos que achavam o mesmo em 2006. A pesquisa informa ainda que 59,9% dos chilenos preferem a democracia a outros sistemas, enquanto 13,6% escolheram um regime autoritário em vez de outros. Em comparação com a região, a Argentina figura como o país com maior adesão à democracia, com 86,9%, enquanto no outro extremo está Honduras, com apenas 59,9% de adesão. No Chile, a amostra esteve a cargo do Instituto de Ciência Política da Universidad Católica, que entrevistou 1.527 pessoas entre 7 de dezembro de 2007 e 9 de janeiro de 2008 e que tem uma margem de erro de 2,57%.