Presidente Lula chega a Cuba para visita de 24 horas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na capital cubana, Havana, nesta segunda-feira às 21 horas (0 hora de Brasília). Acompanhado do chanceler Celso Amorim, foi recebido no aeroporto José Martí pelo chanceler de Cuba, Felipe Pérez Roque, e pelo embaixador do Brasil em Cuba, Bernardo Pericas. Autoridades do governo cubano aguardavam o presidente brasileiro no aeroporto em carros nas cores preta e prata da marca japonesa Hyundai. Lula seguiu para um jantar com o presidente em exercício de Cuba, Raúl Castro, irmão do Fidel Castro, que está afastado do poder há um ano e meio por problemas de saúde. Nesta terça-feira, 15, Lula será recebido oficialmente por Raúl Castro no Palácio da Revolução. Os dois assinarão acordos que prevêem a ampliação de linhas de crédito para Cuba e uma série de investimentos que totalizam cerca de 1 bilhão de dólares. O encontro de Lula com o presidente cubano, Fidel Castro, não foi confirmado. Além de Amorim, acompanham Lula nesta visita os ministros de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Miguel Jorge; Educação, Fernando Haddad; e Saúde, José Gomes Temporão, além do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli.