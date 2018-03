Presidente interrompe folga para reunião com ministro Geddel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está desde a manhã de quinta-feira, 31, em Salvador, teve de interromper a folga de fim de ano para uma reunião de emergência por telefone, com o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima - que também está em Salvador - e com membros do executivo fluminense, por causa das chuvas que já deixaram mais de 40 mortos no Rio.

No início da tarde, o ministro inseriu, em seu Twitter, o que combinou com o presidente. "Vamos disponibilizar tudo para ajudar. Já suspendi férias e devo ir ao Rio", informou. No fim da tarde, ainda em Salvador, o ministro disse que Lula o instruiu a preparar o ministério para enviar ao Estado "os bens necessários para as vítimas e seus familiares".

O governador paulista, José Serra, pré-candidato do PSDB à presidência, também iniciou 2010 na Bahia, no litoral sul do estado. O tucano passou o réveillon com a filha, Verônica Serra, e os netos no Condomínio Alto do Segredo, em Trancoso, e já anunciou em seu Twitter que volta a São Paulo no domingo, 3.