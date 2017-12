Presidente interino Renan participa de cerimônia sobre trabalho infantil O presidente da República em exercício, Renan Calheiros, participa nesta manhã, no Palácio do Planalto, da cerimônia de divulgação do relatório global da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a eliminação do trabalho infantil. Renan recebeu o cargo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Base Aérea de Brasília, pouco antes de Lula embarcar para Puerto Iguazu, Argentina, para a reunião com os presidentes da Bolívia, Evo Morales, da Venezuela, Hugo Chávez e da Argentina. Néstor Kirchner. A divulgação do relatório, no Palácio do Planalto, será feita pelo diretor-geral da OIT, Juan Somavia, como parte da XVI Reunião Regional Americana da Organização Internacional do Trabalho, que está sendo realizada nesta semana em Brasília.