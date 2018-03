Presidente interino quer resgatar CPI da Corrupção no DF

Segundo Cabo Patrício, uma comissão de inquérito só pode ser encerrada antes do prazo se os líderes partidários retirarem as indicações dos membros da comissão e o ato for publicado no Diário Oficial da Casa - o que não ocorreu até agora. E, se os líderes o fizerem, o deputado afirma que usará da prerrogativa de presidente para refazer as indicações.

Ontem, a base aliada do governador José Roberto Arruda, acusado em inquérito como chefe do esquema de corrupção local, se respaldou em uma decisão judicial para anunciar o fim da comissão.

Liminar concedida pelo juiz Vinícius Santos, da 7ª Vara de Fazenda do Tribunal de Justiça do DF, determinou o afastamento dos deputados envolvidos no "Mensalão do DEM" das investigações sobre o caso na Câmara Legislativa, assim como a anulação de todos os atos por eles praticados.

O presidente da CPI, Alírio Neto, anunciou, então, que o requerimento de criação da CPI e composição da comissão estavam nulos. Cabo Patrício avalia ainda que a decisão do magistrado anula as ações da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que analisa os pedidos de impeachment, mas não as ações da CPI da Corrupção.

Confiante de que a CPI não terminou, Cabo Patrício determinou, em ato publicado hoje no Diário da Câmara Legislativa, que os partidários refaçam a indicação de novos membros para a comissão, desta vez respeitando a nova composição partidária da Casa, uma vez que na segunda feira os oito suplentes dos deputados envolvendo o "Mensalão do DEM" tomarão posse.

O presidente também pede, no ato, indicação dos novos membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e da comissão especial que analisará os três pedidos de impeachment contra o governador José Roberto Arruda. O prazo para indicações dos membros destas comissões termina, segundo o ato, às 14h de segunda-feira (25).

Ainda para segunda-feira, às 18h, Cabo Patrício convocou reunião da CPI da Corrupção para eleição do novo presidente e indicação do relator das investigações. Concluindo esta tarefa ainda na segunda-feira, o presidente interino tenta ouvir o depoimento de Durval Barbosa, marcado para terça-feira, às 10h, na sede da Polícia Federal, com uma formação da comissão que não possa ser contestada depois. Um ofício foi encaminhado hoje à Polícia Federal confirmando a intenção da Câmara de ouvir o ex-secretário, sob guarda do programa de proteção a testemunhas.