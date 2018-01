Presidente fala em responsabilidade a cumprir ‘no mandato de 4 anos’

A presidente Dilma Rousseff usou neste domingo a sua conta pessoal no microblog Twitter para dizer que gostou muito da reunião com os governadores, realizada na quinta-feira passada, em Brasília. Segundo ela, no encontro, os governadores apresentaram posições, sugestões e encaminhamentos importantes para o País.

“Nós temos em comum a eleição pelo voto popular majoritário e a responsabilidade de cumprir, no mandato de 4 anos, nosso programa de governo”, escreveu a presidente.

“É nossa obrigação, mesmo com as diferenças partidárias, dialogar para que o País saia com rapidez de suas dificuldades. Para que volte a crescer, com equilíbrio fiscal, inflação sob controle, gerando empregos e prosperidade para os cidadãos e suas famílias”, completou a petista.

No encontro realizado no Palácio da Alvorada, os governadores se comprometeram a ajudar Dilma a desarmar no Congresso as bombas fiscais que aumentam gastos públicos federais e têm como efeito cascata impacto também sobre as contas dos Estados.

Embora não tenha recebido apoio explícito a seu mandato, a presidente obteve dos chefes dos executivos estaduais a defesa da governabilidade e da estabilidade política com objetivo de garantir o equilíbrio econômico.