Presidente estreia blog na internet O Blog do Planalto, criado como mais um canal de comunicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governo na internet, estreou ontem na internet com dificuldade para permanecer no ar. Durante toda a manhã e boa parte da tarde, era impossível carregar a página, condição atribuída pelo governo ao excesso de usuários. Segundo o Planalto, o blog suporta 6 mil usuários simultaneamente. Na estreia, o novo canal de comunicação do Planalto já trouxe um personagem para atuar como fonte bem informada dos bastidores do poder. Sob o título Acabou a tensão pré-sal, nota no blog informa que depois da tensão pré-sal dos últimos dias, o jantar que o presidente Lula ofereceu aos governadores Sérgio Cabral (RJ), José Serra (SP) e Paulo Hartung (ES) "celebrou a santa paz federativa". E atribui a um "joão-de-barro que costuma fazer seu ninho perto da biblioteca do Palácio da Alvorada" a informação de que, até que se defina uma nova repartição dos royalties do petróleo, ficam mantidas as regras atuais de distribuição. O governo lança o blog no momento em que esse mecanismo já está sendo superado pelo Twitter, um microblog, site de mensagens instantâneas. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, foi o primeiro representante da equipe do presidente Lula a entrar na nova onda. O governador José Serra também é adepto do Twitter e considerado o político mais popular da rede de microblogs, com 71 mil seguidores em tempo real.