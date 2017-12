Presidente enaltece Dias, ''''que sabe arrancar'''' verba Em Teresina, onde anunciou, ontem à noite, os investimentos do PAC para saneamento básico e urbanização de favelas no Piauí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva preferiu enaltecer o governador piauiense, o também petista Wellington Dias, e sua própria administração. Bem-humorado, Lula começou seu discurso, que durou meia hora, elogiando Dias. "Não tem ninguém neste País que tenha a competência de arrancar dinheiro do governo federal como este cidadão aqui", afirmou, abraçando o governador. "Ele é capaz, em dois dias, de conversar com ministros que eu não consigo reunir em seis meses. E ele provou que é possível fazer política sorrindo, sem ataques e sem preconceitos por causa de partidos." O presidente afirmou, ainda, que tem prazer de investir no Piauí. "No passado, toda vez que a gente queria mostrar a pobreza no Brasil vinha ao Piauí para escolher uma cidade pobre. Agora, a gente sabe e vê que cada centavo que entra no Estado está sendo investido corretamente." Lula, mais uma vez, lembrou sua infância pobre ao anunciar as obras de saneamento e urbanização, dizendo saber "como é acordar com a casa cheia de água, com ratos nadando em volta". Aproveitou, então, para fazer uma analogia entre seu governo e a administração estadual - e montou uma projeção para o futuro. "Não quero mais fazer comparações com o passado, mas quero saber qual o legado que vamos deixar para o povo", disse, abraçado a Dias - que também foi reeleito no último pleito. "E se nós já demos uma surra nos adversários depois dos primeiros quatro anos, quando não tínhamos experiência suficiente na administração, imagina só agora."