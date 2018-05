Presidente em exercício, José Alencar despacha de casa

O vice-presidente José Alencar assume interinamente a Presidência. Ele despacha nesta segunda-feira com assessores em casa, em São Paulo, e amanhã realizará novos exames, no hospital Sírio Libanês, para saber se poderá se submeter a mais uma sessão de quimioterapia. Por causa da baixa imunidade, provocada pelo tratamento, Alencar foi internado na semana passada para receber transfusão de sangue. Ele deixou o hospital no último sábado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou às 9h20 para Nova York (EUA), onde ainda hoje receberá o prêmio Woodrow Wilson for Public Service. O prêmio é concedido a pessoas que tiveram destaque na vida pública. Amanhã, Lula deverá se encontrar com alguns chefes de Estado que participarão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, na quarta-feira. O presidente brasileiro, de acordo com a tradição da Assembleia da ONU será o primeiro a discursar.