Presidente elogia Dilma O presidente Lula afirmou ontem que, se a ministra Dilma Rousseff vencer a eleição presidencial, espera que ela faça um governo diferente do dele. "Para ser igual, fico eu mesmo", disse. Mas foi força de expressão. Em nenhum momento da entrevista à Reuters, ele deu algum indicativo de ter sido contaminado pela ideia do terceiro mandato. Disse que escolheu Dilma para disputar sua sucessão porque a acha muito parecida com ele e "uma mulher hiperinteligente." Para Lula, ela vai construir seu jeito de ser, de administrar. Indagado se terá algum espaço num governo Dilma, negou enfaticamente. "Seria deslealdade da minha parte, porque a imprensa iria começar a dizer: ?porque tem dois presidentes, porque o Lula continua mandando, porque...? E eu não quero isso para a Dilma, eu não quero isso para ninguém."