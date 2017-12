Presidente eleito do Equador chega à Base Aérea de Brasília O presidente eleito do Equador, Rafael Correa, chegou nesta noite de quinta-feira a Brasília a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), enviado a Quito para buscá-lo, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Correa chegou à Base Aérea de Brasília acompanhado de Gustavo Larrea e Ricardo Patiño, futuros ministros de Governo (Interior) e de Economia, respectivamente. O futuro presidente equatoriano ficará até sexta-feira em Brasília, onde se reunirá com Lula, o chanceler Celso Amorim e a colônia de equatorianos residentes no Brasil. Lula e Correa viajarão no avião presidencial brasileiro até a cidade boliviana de Cochabamba, para participar da II Cúpula Sul-Americana de Nações (Casa), nos dias 8 e 9 de dezembro.