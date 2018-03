O presidente teve uma crise de hipertensão, passou por exames e tomou medicamentos. Ele passará a noite no hospital e não mais viajará para Davos, na Suíça, onde receberia, hoje, o prêmio de Estadista Global do Fórum Econômico Mundial. O presidente do BC, Henrique Meirelles, seguirá para Suíça em substituição a Lula.