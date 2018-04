Presidente dos EUA avisa que barreira ao etanol não cai já

O presidente dos EUA, Barack Obama, admitiu ontem que a tarifa de importação sobre o etanol brasileiro não vai ser eliminada no curto prazo. "Eu sei que a questão do etanol brasileiro entrando nos Estados Unidos tem sido uma fonte de tensão entre os dois países", disse Obama. "E isso não vai mudar da noite para o dia, mas na medida em que continuamos construindo nossa troca de ideias sobre o comércio de biodiesel, com o tempo essa fonte de tensão pode ser resolvida." Ao lado de Obama, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não esperava mesmo uma resposta imediata e, com o tempo, o Brasil provaria que o biocombustível é uma "alternativa extraordinária". "Ninguém consegue mudar sua matriz energética da noite para o dia", ressaltou o presidente brasileiro. "Graças a Deus o Brasil já detém há 30 anos essa tecnologia." Lula disse a Obama que iria levá-lo para andar de carro "flex fuel" quando ele fosse ao Brasil. "Você vai se sentir muito confortável", disse o presidente brasileiro. Obama contou que já teve um carro bicombustível nos EUA, mas ressaltou que o problema é que existem poucos postos para abastecimento no país. Segundo Lula, os dois também conversaram sobre a necessidade de desenvolver projetos de biocombustíveis em terceiros países, como os da África.