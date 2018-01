Presidente do TST critica greve de juízes federais

"Os juízes são agentes de Estado e, rigorosamente, não devem promover greve, porque desempenham um serviço essencial. A sociedade não pode ficar refém da magistratura. É uma decisão precipitada", completou o presidente do TST.

Dalazen fez as declarações ao sair de um encontro com o presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS). O presidente do TSE convidou Maia para a comemoração, no próximo dia 3 de maio, dos 70 anos da Justiça do Trabalho, quando será lançado um programa nacional de prevenção de acidentes de trabalho.