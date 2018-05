Presidente do Tribunal de Contas renuncia ao cargo no RS

O presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, João Luiz Vargas, entregou nesta terça-feira (15) carta de renúncia ao cargo, 45 dias depois de ter sido transformado em réu em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal (MPF) a partir da Operação Rodin, da Polícia Federal. Na carta, Vargas explica que precisa se ausentar das atividades no tribunal para tratamento de saúde. O conselheiro João Osório, que recebeu a carta, disse que o colega talvez não retorne ao tribunal neste ano, por causa de problemas cardíacos.