Presidente do TRE-SP declama Lulu Santos ao diplomar Alckmin

SÃO PAULO - O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Antônio Carlos Mathias Coltro, declamou a música Tempos Modernos, do cantor Lulu Santos, em seu discurso na cerimônia de diplomação do governador Geraldo Alckmin (PSDB). A solenidade ocorreu nesta sexta-feira, 19, na Sala São Paulo, no centro da capital.

Coltro recitou praticamente toda a música aos olhos da plateia, do governador e dos deputados também diplomados na cerimônia. Antes de discursar, ele pediu licença para interpretar a canção de Lulu Santos, sob argumento de gostar muito de música e poesia.

"Eu vejo um novo começo de era,

De gente fina, elegante e sincera.

Com habilidade, pra dizer mais sim do que não", diz um trecho da música recitada pelo magistrado.

"Essa é uma mensagem de esperança e confiança que passo a todos".

Alckmin foi diplomado nesta sexta-feira governador reeleito de São Paulo. Além dele, receberam diplomas 94 deputados estaduais, 70 deputado federais, 2 suplentes a senador, um senador e o vice-governador.