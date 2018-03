Presidente do TJ substituirá Serra por uma semana O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Roberto Antonio Vallim Bellocchi, vai assumir o governo do Estado por uma semana, a partir de amanhã, durante as férias do governador José Serra (PSDB-SP). Isso será necessário porque nesse período tanto o vice-governador Alberto Goldman como o presidente da Assembleia Legislativa, Vaz de Lima, ambos do PSDB, cumprirão agenda no Chile, segundo a assessoria de imprensa do governo.