Presidente do TJ assume hoje o governo de São Paulo O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Roberto Antonio Valim Bellocchi, assume hoje interinamente o governo do Estado. O presidente do TJ é o terceiro na linha sucessória e ficará à frente do governo paulista até quarta-feira. O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), ficará fora do País até dia 8 de fevereiro, de férias, e o vice-governador, Alberto Goldman (PSDB) viaja hoje ao Chile junto com o presidente da Assembleia, deputado estadual Vaz de Lima (PSDB). O retorno de Goldman e de Lima ao Brasil está marcado para quarta-feira. Bellocchi será empossado na Assembleia Legislativa pelo primeiro vice-presidente da Casa, no exercício da presidência, deputado Waldir Agnello (PTB), na reabertura dos trabalhos da Casa.