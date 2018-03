Presidente do TJ assume governo do Paraná O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Carlos Augusto Hoffmann, assumiu hoje à tarde o governo do Estado em substituição ao governador Orlando Pessuti, que viajará para a África do Sul, a fim de apresentar as ações programadas para que o Estado possa sediar a Copa das Confederações em 2013 e um dos grupos da Copa do Mundo de 2014. Hoffmann ficará como governador interino até o dia 13.