Presidente do Supremo tira licença de 15 dias do cargo A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, confirmou nesta segunda-feira, 19, em entrevista coletiva, que vai se licenciar do cargo nos próximos 15 dias, a partir desta terça-feira, 20. Ellen não deu detalhes sobre o motivo da licença e não informou quem a substituirá durante esse período. Ela disse apenas ter submetido a solicitação aos colegas, que a autorizaram. A ministra participou nesta segunda-feira de uma solenidade na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na qual foram assinados dois protocolos de cooperação com o presidente da federação, Paulo Skaf.