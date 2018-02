Presidente do STF mantém Battisti preso e adia decisão

Peluso determinou que os autos sejam encaminhados ao relator do caso, ministro Gilmar Mendes, que só retorna após o recesso do Judiciário, em fevereiro, informou a assessoria do STF.

Battisti, de 56 anos, cumpre prisão preventiva em Brasília desde 2007. Na segunda-feira, a defesa do ex-ativista entrou com um pedido de soltura no STF, três dias depois de o governo brasileiro negar sua extradição à Itália.

Um dia depois, o governo italiano pediu ao STF o indeferimento da petição, alegando "absoluta falta de apoio legal" no pedido da defesa.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu em 31 de dezembro, último dia de seu mandato, negar a extradição do ex-ativista, o que desagradou o governo italiano.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após o anúncio, o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, condenou a posição brasileira e afirmou que o governo iria estudar as opções para mudar a decisão.

A decisão de Lula foi tomada mais de um ano após o STF autorizar, por cinco votos a quatro, a extradição do italiano. A corte, no entanto, deixou a palavra final sobre o assunto para Lula.

(Por Hugo Bachega)