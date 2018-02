Presidente do STF foi grampeado pela Abin, diz revista Veja

O gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, foi grampeado por agentes da Agência Brasileira de Inteligência, informa reportagem da revista Veja que circula neste fim de semana. Segundo a reportagem, todos os telefones de Gilmar Mendes foram espionados clandestinamente pela agência. A publicação diz que teve "acesso a um conjunto de informação e documentos que não deixam dúvidas sobre a ação". A revista afirma que a principal evidência do grampo é a gravação de um diálogo telefônico entre o ministro Gilmar Mendes e o senador Demóstenes Torres, gravado na tarde do dia 15 de julho passado.