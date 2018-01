Presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC diz que Lula está 'indignado'

São Paulo - O presidente do sindicato dos metalúrgicos do Grande ABC, Wagner Santana, disse nesta quarta-feira, 12, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula está "indignado" com a condenação.

"O presidente está indignado como qualquer pessoa inocente estaria diante de uma condenação com caráter político", disse ele há pouco, após deixar o Instituto Lula, onde o ex-presidente recebeu a notícia da condenação e permanece até o momento.

Lula foi condenado nesta quarta-feira, 12, em primeira instância a nove anos e seis meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente estava no Instituto Lula quando recebeu a notícia da condenação, no início da tarde.

Santana disse que Lula está tranquilo em relação à sua inocência. "Ele conseguiu comprovar sua inocência nos autos do processo, que se baseia na declaração uma presa que fez acordo para sair da cadeia. Toda a documentação comprova a inocência de Lula", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo ele, os sindicatos vão organizar atos de apoio ao ex-presidente. "Vamos declarar apoio ao ex-presidente porque acreditamos na inocência dele", disse.