Presidente do PV diz que não quer romper com Serra O presidente nacional do PV, deputado federal José Luiz Penna (SP), afirmou que seu partido "não quer romper a aliança" com o PSDB do candidato José Serra, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, nas eleições de outubro deste ano. "No conjunto do partido, a ideia é requalificar o relacionamento", disse Penna sem, no entanto, explicar em que implicaria essa "requalificação".