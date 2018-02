Presidente do PV afirma que não quer romper aliança com José Serra em SP

São Paulo, 03 - O presidente nacional do PV, deputado federal José Luiz Penna (SP), afirmou que seu partido "não quer romper a aliança" com o PSDB do candidato José Serra, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, nas eleições de outubro deste ano. "No conjunto do partido, a ideia é requalificar o relacionamento", disse Penna sem, no entanto, explicar em que implicaria essa "requalificação".

Membros do Partido Verde ficaram insatisfeitos com a indicação de Alexandre Schneider (PSD) para o posto de vice. Eles pleiteavam a vaga para Eduardo Jorge, do PV. Por isso, foi marcada uma reunião da executiva municipal do partido para a noite de hoje (03).

Penna confirmou a realização da reunião. Segundo o deputado, o objetivo é discutir qual será a participação do PV na campanha e em uma eventual administração José Serra (PSDB) na Prefeitura. "(Queremos saber) qual o apito que o PV toca e as formas de participação. Vamos analisar hoje isso tudo", ressaltou o deputado. Ele disse, contudo, que não vai participar do encontro porque está em Brasília.

O PV integra o leque de partidos que compõe a coligação do tucano José Serra. Além do PV e PSDB, PR, DEM e PSD compõe a chapa. Os verdes, no entanto, são os únicos que não aderiram à coligação proporcional, também chamada de "chapão", na qual os vereadores das legendas coligadas dividem o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.