Presidente do PT-RJ diz que Dirceu está preocupado com a Lava Jato

Salvador - O presidente do PT-RJ, Washington Quaquá, disse ao Broadcast Político ter se encontrado nesta semana com o ex-ministro José Dirceu, condenado no processo do mensalão. Quaquá disse admirar o amigo e ex-ministro, de quem disse gostar de ouvir conselhos. "Ele estava calmo, tranquilo, gosta de fazer análises sobre o futuro do PT, do País", relatou Quaquá.

Apesar da calma, Quaquá conta que há sim por parte de Dirceu uma preocupação pelo cerco da Operação Lava Jato em torno dele, pelos supostos serviços de consultoria prestados a empreiteiras. O dirigente fluminense defende que Dirceu foi e é "injustiçado". "Eu já ouvi de vários diretores de empreiteiras, o Zé (Dirceu) vale até mais do que pagam pra ele, ele tem olho, o serviço de consultoria dele abre oportunidades de negócio", afirmou.

Quaquá diz não ter dúvidas de que há um viés político nas investigações da Lava Jato e critica a atuação do juiz Sérgio Moro. "Não há dúvidas que há interesse político na atuação de Moro. Vejo um ânimo de promotor no juiz da Lava Jato".

O dirigente petista amigo de Dirceu disse ainda que é "besteira" as especulações de que o ex-ministro se sinta traído pelo PT ou pelo ex-presidente Lula. Ele relata que Dirceu tem dito ver uma recuperação do PT no futuro, traçando um paralelo com o Partido Socialista Operário Espanhol, que segundo ele passou por uma crise semelhante de representatividade na Espanha e conseguiu se recuperar.