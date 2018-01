Presidente do PT reclama de caixa eletrônico do BB O presidente do PT, José Eduardo Dutra, perdeu a paciência com um caixa eletrônico do Banco do Brasil no Aeroporto de Brasília. Enquanto aguardava hoje à tarde o embarque para o Rio de Janeiro, Dutra resolveu reclamar do funcionamento do caixa pelo site de microblog Twitter: "Quando o Banco do Brasil vai trocar estas máquinas do aeroporto de BSB? Cada 10 tentativas, 9 "probl na identif. do cartão". É sempre assim", escreveu Dutra.