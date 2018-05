Presidente do PT rebate afirmações de Serra O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, foi escalado para rebater o discurso do candidato tucano à Presidência da República, José Serra, e fazer o pronunciamento mais duro contra o adversário, na convenção do partido que oficializou a candidatura da petista Dilma Rousseff à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dutra afirmou que Serra participou de um governo fracassado. Para responder ao tucano, Dutra citou o Estado. "Vejo na primeira página do jornal O Estado de S.Paulo a frase do candidato da oposição dizendo: ''Comigo, o povo brasileiro não terá surpresas''. É verdade. O povo brasileiro já conhece o fracasso do governo que ele participou", disse o presidente nacional do PT. "O povo brasileiro conhece a política econômica do governo (tucano) que ele participou. O povo brasileiro não teria surpresa porque sabe que o governo que ele participou provocou um apagão de 11 meses no Brasil, mostrando que a modernidade que eles trouxeram foi a modernidade da lamparina e do candeeiro", ironizou.